Evini yaktı, alevlerin arasında sigara içerek yangını izledi

- Reklam -

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Buca ilçesinde, dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa atan A.T.(40), daha sonra evini yaktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evin salon kısmında oturan A.T.’nin, sigara içerek yangını seyrettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, A.T. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/4 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü. Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.’yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı. Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.’yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.’nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Reklam -

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI