Evine giren gaspçıdan ‘ölü’ taklidi yaparak, kurtuldu- Yeniden

Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, Hafize Atıcı (70) gece yarısı evine girip, kolundaki bilezikleri gasbeden şüpheliden ölü taklidi yaparak, kurtuldu.

Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Atıcı, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Atıcı’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Atıcı’nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak, yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafize Atıcı sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüphelinin R.Y. olduğunu belirledi. R.Y, yakalanarak, gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler de ele geçirildi.

Yaşadıklarını anlatan Hafize Atıcı, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sapı vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkardı. Evin kapısını açıp gitti” dedi.

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