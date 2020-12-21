Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta Mehmet Kırıcı, evine gelen Ahmet S. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayağından vuruldu. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Akçakoyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Adem S., Mehmet Kırıcı’nın evine gitti. Kapının önüne çıkan Adem S. ile Kırıcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem S., yanındaki tabanca ile Mehmet Kırıcı’ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağından yaralanan Mehmet Kırıcı, ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kırıcı, polislere Adem S.’nin ateş ettikten sonra kaçtığını belirterek, “Sarı saçlı bir kadınla kaçtı” dedi.

Polis, Adem S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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