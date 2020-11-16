Evinden 10 kilo bonzai çıkan şüpheli tutuklandı

Koku alma duyusu gribal enfeksiyonlarla geçici olarak kayboluyor. Ancak koronavirüste bu kayıp uzun süreli olabiliyor. Halk arasında 'koku kaybı' olarak bilinen anozminin akupunturla tedavi edilebileceğini belirten Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, enfeksiyonlar, burun içindeki polipler, depresyon ve koronavirüs anozmiye neden olabilir. Akupunktur tedavisi, koronavirüsün vücutta bırakabileceği koku ya da tat alamama, kronik ağrılar ve psikolojik kalıcı hasarların oluşmasını engeller" dedi.