Ana Sayfa Güncel Haberler Evindeki yangında dumandan zehirlenip yaşamını yitirdi//Ek fotoğraf
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Yunanistan’dan sınır dışı edilen göçmenler kurtarıldı
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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve donma tehlikesi yaşayan göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter...
Tuzla Belediyesi’nden zorlu hava şartlarında ambulans hizmeti
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İSTANBUL, (DHA) - İstanbul’da 14 Şubat Pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı, ambulansla hasta taşıma hizmetine mani olmadı. Tuzla Belediyesi, 3 ambulansı ile...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye’de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı...
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Mamak’ta 4+1 dubleks daire icradan satılacak
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