Evinde uyuşturucu komasına girdi, hastanede öldü

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, evde baygın bulunan ve kaldırıldığı hastanede uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Furkan Ciritoğlu (23), hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi’nde yaşayan Furkan Ciritoğlu’ndan haber alamayan yakınları, bu sabah polise bildirdi. İhbar üzerine Ciritoğlu’nun evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingire açtırarak içeri girdi. Evde baygın bulunan Ciritoğlu için sağlık ekibi istendi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ciritoğlu, yoğun bakıma alındı. Ciritoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Ciritoğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Furkan Ciritoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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