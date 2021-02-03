Evinde ürettiği eski usul ekmekleri siparişler artınca kiraladığı fırında yapmaya başladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da ev kadını Aysun Onay (58) kiraladığı fırında eski usul ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli Burdur ekmeği üretiyor. Onay, yaptığı ekmekleri başka şehirlerde yaşayan hemşehrilerine de sipariş üzerine kargoyla gönderiyor. Aysun Onay, “Fırında ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yapıyoruz. Şehir dışındaki Burdurluların siparişlerini kargo ile gönderiyoruz” dedi.

Burdur’da Aysun Onay, çocukluğunda büyüklerinin yaptığı ve tadını unutamadığı patatesli ekmek yapmak için bahçesinde fırın yaptırdı. Bir süre burada patatesli ekmek yapan Aysun Onay’a çevresinden de siparişler gelmeye başladı. Bunun üzerine Aysun Onay bu işi daha büyük bir fırında yapmaya karar verdi. Bir süre önce kent merkezinde bir fırın kiralayan Aysun Onay, şimdi ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yaparak, satıyor. Aysun Onay sipariş üzerine ekmekleri şehir dışında olan hemşehrilerine de kargoyla gönderiyor.

‘O TATLAR HALEN DAHA DAMAĞIMIZDA’

Çocukluğunda yediği patatesli ekmeklerin lezzetinin hala damağında olduğunu söyleyen Aysun Onay, “Çocukluğumuzda hamurları evde ekşi mayayla yoğururduk. Mahalle fırınları vardı. Teknelerle fırına götürüp ekmek pişirirdik. O tatlar halen daha damağımızda” dedi.

Çocukluğundaki ekmekleri pişirmek için evinin bahçesine fırın yaptırdığını söyleyen Onay, “O fırında ekmek üretmeye başladım. O fırın 20 ekmeklikti. Hemşehrilerimizden yoğun bir talep gelince istekleri karşılayamaz olduk. Bu yüzden fırını kiralayarak burada üretim yapmaya başladık. Eskiden hamur teknelerinde hamur yoğrulurdu. Şimdi makinelerde yoğuruyoruz. Fırında ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yapıyoruz. Şehir dışındaki Burdurluların siparişlerini kargo ile gönderiyoruz” diye konuştu.

‘EKMEKLERİMİZ 10 GÜN DAYANIYOR’

Ankara ve İstanbul gibi illerdeki Burdurluların sipariş verdiğini ve kargo ile siparişleri gönderdiğini anlatan Aysun Onay, şöyle dedi:

“Oğlum haftada bir gün Antalya’ya götürüyor. Oradaki Burdurlular sipariş veriyor. Ekmeklerimiz 10 gün dayanıyor. Eskiden annemler kazanlara koyarlardı. Şimdi evler kaloriferli olduğu için dolaplara koyuyoruz.”

‘ÇOCUKLUĞUMUZDA YEDİĞİMİZ TADI ÖZLEMİŞİZ’

Patatesli ekmek almaya gelen Aliihsan Bedir de “Eskiden mahalle fırınları vardı. Hamurlar teknelerle yoğrulurdu. Eski usul patatesli ekmek yapıldığını duyunca almaya geldik. Çocukluğumuzda yediğimiz tadı özlemişiz. Eski günler güzeldi” dedi.

FOTOĞRAFLI