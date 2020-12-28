Evinde Roma döneminden eserler bulunan şüpheliye gözaltı

ADANA, (DHA)- ADANA’da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında; Roma dönemine ait mermer mezar kabartması, sütun tabanları, sütun başı ve çeşitli objeler ele geçirildi. Ev sahibi O.Y., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi’nde yaşayan O.Y.’nin, evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı. O.Y.’nin evine baskın yapan ekipler, aramalarda Roma dönemine ait mermer mezar kabartması, 2 mermer sütun tabanı, sütun başı, haç figürlü taş obje ve kırılmış halde çok sayıda çini işlemeli kil tabak ele geçirdi. O.Y., gözaltına alındı.

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