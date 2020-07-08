Ana Sayfa Video Haber Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
YazarEditör
-
1
0
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Çin 1.26 trilyon yuanlık yeni destek paketi hazırladı
Çin Maliye Bakanlığı, yerel yönetimleri desteklemek için toplam 1 trilyon 260 milyar yuanlık (yaklaşık 190 milyar dolar) yeni bir destek paketi hazırlıyor.
Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği esnaf ziyaretlerine başladı.
Bölge esnafıyla sosyal mesafeye uygun olarak yeniden bir araya gelerek, bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Çankaya Belediyesi 2019-2020 dönemi faaliyet raporu onaylandı
Pandemi nedeniyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde sosyal mesafeye dikkat ederek toplanan Çankaya Belediye Meclisi, 2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporunu onayladı.
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840’a yükseldi.