Evinde 350 litre sahte içkiyle yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 350 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki imalat ile satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu eve dün akşam operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 315 litre şarap, 30 litre votka, 3 litre rakı, 2 litre viski, 1 damıtma aleti, 1 radyatör, 1 su pompası ve 3 bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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