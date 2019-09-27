  • Yaşam
    • TümüEğitim HaberleriKültür-Sanat HaberleriNasıl YapılırSağlık HaberleriYol Arkadaşım
      Yaşam Haberleri

      ‘Kimler geldi, kimler geçti’ kahvesi

      Editör -
      Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıldır kahve işleten Necat Karataş (55), iş yerinin duvarlarına, ölen müşterileri ile çevre esnafının fotoğraflarını asarak, anılarını yaşatıyor.
      Kültür-Sanat Haberleri

      Mor adlı tiyatro oyununun gelirleri, Emine Bulut’un kızına bağışlandı

      Editör -
      KIRIKKALE’de, Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından kadına yönelik şiddeti konu alan ‘Mor’ adlı tiyatro oyununun gelirleri, eşi tarafından 21 Ağustos'ta öldürülen Emine...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Anadolu Ateşi’nin gösterisi, ilgi gördü

      Editör -
      MERSİN’e sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik" dedi.
    • Sağlık
  • Haberler
type here...