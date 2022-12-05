Evin bahçesine uçan otomobilde sıkıştı, ekipler yaralı kurtardı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çemişgezek Caddesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönüne giden M.T. yönetimindeki 54 GC 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten 2 katlı evin bahçesine düştü. Ters dönen araçta sıkışan M.T. için ihbarla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. M.T., sıkıştığı yerden yaralı çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil de iş makinesiyle bahçeden alındı. (DHA)

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