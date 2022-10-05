Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, polisin sigara üretimi yapılan eve düzenlediği baskında, içi dolu ve boş makaronlar ile makinelere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler tespit edilen eve operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 2 elektrikli sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi, 21 bin gümrük kaçağı boş makaron, 1200 içi tütün basılı makaron ve 7 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, A.T. (49) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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