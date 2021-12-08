Evi boşaltmasını isteyen babası ile kardeşini darbetmişti; oğluyla birlikte tutuklandı

HATAY, (DHA)- HATAY’da, evi boşaltmasını isteyen babası Mehmet Duman (86) ve kardeşi Vahide Duman’ı (54), darbeden Ali Duman (60) ile oğlu Umut Duman (29), ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde Mehmet Duman, kendisine ait iki ayrı evde oturan oğlu Ali Duman ve onun kızı ile anlaşmazlık yaşayınca, taşınmalarını istedi. Bunun üzerine Ali Duman, 2 Aralık günü oğlu Umut Duman’ı da yanına alıp, babasının evine gitti. Ali Duman, oğluyla birlikte sopalarla Mehmet Duman ve kendisine bakan kızı Vahide Duman’ı darbedip evden ayrıldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Vahide Duman, hastaneye kaldırıldı. Baba ve kızının şikayeti üzerine polis, Ali ve Umut Duman’ı gözaltına aldı. Darp olayı ise evin güvenlik kamerasını yansıdı.

Ali Duman ile oğlu Umut Duman, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -