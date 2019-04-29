Evet, tüm göstergeler yukarı doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yeni seçilen belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ekonomideki tüm göstergelerin yukarıya doğru olduğunu söylemiş.

Doğruya doğru. Evet; maşallah, inşallah, hamdolsun, tüm göstergeler yukarı doğru gidiyor. Örneğin; Döviz kurları; sadece Nisan ayındaki kayıp, yani devalüasyon, yüzde 10, yılbaşından buyana yüzde 12, Yarın bir gecede değer kaybı ne olur, bilen yok.

Dolar 5,2’lerden yukarıya doğru, 6 liraya koşuyor.

Liradaki zayıflık sonucu yabancı paralara yatırılan tasarruf sıfır getirisine rağmen son üç aydaki 20 milyar atışla 210 milyar dolar.

Bankalar kağıt üzerinde dövizle dolu ama Merkez Bankası’nın döviz rezervleri brüt 26 milyar dolar düzeyinde. Geçen yıl bu zamanlar 120 milyar dolar deniliyordu

Yasal takibe düşmüş yani batık kredilerde 110 milyar liraya ulaşıyoruz. Bu batıklar başta kamu olmak üzere tüm bankacılık sistemi zorlanmaya başladı. Bilançoları öyle sağlam ki dış borçlanmayla 3.3 milyar avro aktarılıyor. Yabancılar da iflas etmiş projelerin, yatırımları nasıl ucuza kapatırız diye sınır kapılarında bekliyor.

Ülkenin dış borç ödeme riski bir anda geçen sonbahardaki 450 puanlara çıktı.

Banka kredi faizleri yüzde 25 ile yüzde 30’a yükseldi. Bu etiket oranlar. İstenildiğinde el altından en az yüzde 40, o da sağlam müşteriye.

Enflasyon; her ay birer ikişer puan artıyor, yüzde 25’lere doğru gidiyoruz. İki yıldır sivri biber enflasyonuna çare bulamadık, Tek çare Mısır’dan çürük soğan ithalatı.

Akaryakıtta, 7 liranın altında benzin, mazot kalmadı, eli kulağında yeni zamlar geldi, geliyor. Bütçe açıkları her ay ortalama 10 milyar lira. Bu gidişle yılsonu açığı yıllık hedefini ikiye katlayacak.

Kayıtlı iş arayan insanlarımızın sayısı 4.5 milyon. Yıl sonuna kadar bırakın 2.5 milyon insanı işe almayı, acaba Nisan ayı sonuyla kaç kişi daha işsiz kalacak?.

Kredi kartından, ticari kredilerden yasal takibe düşenlerin sayısı en az 3.5 milyon,

Karşılıksız çekler, protesto edilen senetlerin tutarı mahkeme duvarlarına asılı.

Bu arada bu açıklamanın hakkını yemeyelim aşağı doğru inen “olumlu” göstergeler de var.

Konut, otomobil, beyaz eşya aşağı doğru dip yapmış durumda. Fabrikalar vardiya kısmaya gidiyor. Sektör temsilcileri “ÖTV, KDV indirimine rağmen son 30 yıldır böyle durgunluk görmedik” diyorlar.



İhracat yerinde sayıyor ama ithalat da durduğu için cari işlemler açığı azalıyor hatta artı veriyor. Üretim göstergeleri öylesine patladı ki son altı aydır nedense elektriğe talep yok. Üretim pille yapılıyor demek.



Sonuçta eğer ekonomide göstergeler olumlu yönde yukarı doğru gidiyorsa ya devletin göstergelerinde bir yanlış var ya sokaktaki ekonomide ya da Sayın Cumhurbaşkanına aktarılan bilgilerde.

Varacağımız yer, şairin dediği gibi; “Yüksel ki bu yer senin değildir.”