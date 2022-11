EVER: “HER OYUNCUNUN RÜYASI, ÇOK KATMANI OLAN BİR OYUN”

- Reklam -

Ödüllü tiyatro oyunu “Yitik Coriolanus”, Türkiye prömiyerini Ankara’da yaptı. Oyundaki tek karakter olan Chris’i canlandıran Ahsen Gül Ever, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte “Bu oyun kapılmadığı için ve Türkiye prömiyerini yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü malzeme olarak gerçekten her oyuncunun bence rüyası olan, çok katmanı olan, farklı duyguları ve farklı dinamikleri içinde devindiren bir oyun” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

İskoç tiyatrosunun bilinen isimlerinden David Leddy’nin yazdığı, ödüllü “Yitik Coriolanus” tiyatro oyunu Türkiye prömiyerini Ankara’da yaptı. 9 Kasım’da Tatbikat Sahnesi’nde, kara komedi yorumuyla sahnelenen oyun Ankaralı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyun ilk kez Nisan 2017’de Glasgow’da Tron Theatre’da sahnelendi ve Scottish Arts Club Theatre Award ile The Stage Edinburgh Award ödüllerine layık görüldü. Cinsiyetsiz olarak yaratılan Chris karakterini önce yazarın kendisi, daha sonraki bir yapımda ise kadın oyuncu Irene Allan canlandırdı. Türkiye’de ise bu rolü ilk kez Ahsen Gül Ever üstledi.

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Sonsöz Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Ever, “Ben bu oyun kapılmadığı için ve Türkiye prömiyerini yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi. Her oyuncunun böyle bir oyunu sahnelemek isteyeceğini ifade eden Ever şunları söyledi:

“Malzeme olarak gerçekten her oyuncunun bence rüyası olan, çok katmanı olan, farklı duyguları ve farklı dinamikleri içinde devindiren bir oyun. Burada Ankara’da Türkiye prömiyerini yaptık, ben bundan çok gurur duyuyorum. Alkışlarımızı da aldık, dilerim seyircilere de hissettirmeye çalıştığımız her şey mesajlar, duygular gitmiştir.”

Ever, oyunun hazırlık sürecine dair şunları söyledi:

“Hazırlık sürecimizde önce metin üzerine biraz çalıştık. Çünkü bu bir İskoçyalı oyun, kendi tarzlarında oynamışlar. Biz bunu Türk seyircileri nasıl algılayabilir diye, İngilizlerin biçemini bozarak biraz çalıştık. Üzerine uzun bir dramaturji çalışması yaptık. Bu çalışma sonunda da oyunu parçalara ayırdık. Ve bu oyun bir kimliksiz oyun. Bir kadın karakter de bir erkek karakter de oynayabiliyor. Benim şansım, kadın karakter olarak ilk ben oynadım.”

28 Kasım’da İstanbul’da Par Sahne’deki gösterimin ardından İstanbul’un özel sahnelerinde oyunu sahnelemeye devam edeceklerini söyleyen Ever, yeniden Ankaralı seyirciyle buluşmayı çok istediğini belirtti. Ever, “Çünkü biz bunun için gerçekten çok çalıştık. Türkiye’nin her tarafındaki seyirciyle buluşturmak isteriz” dedi.

“YİTİK CORİOLANUS”

Üç yakınının ölümüyle sarsılan Chris, hapishanede yargılanmayı beklemektedir ve oyun oynayarak benliğindeki parçalanmanın üstesinden gelmeye çalışır. Tıpkı Shakespeare’in Coriolanus’u gibi savaş, hırs ve kibir abidesi olan Chris, kendi hayatının parodisini yapar. Arenaya çıkıp yaralarını ifşa eder. Ahsen Gül Ever hayat verdiği Yitik Coriolanus, terör ve silah ticareti sarmalında; sevgisizlik, tutku, korku ve utancın kıyılarına çarpa çarpa eriyen bir ruhun hikayesi olarak, izleyicisi ile buluşuyor.

Yazan: David Leddy

Çeviren: Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten: Servet Aybar

Oynayan: Ahsen Gül Ever

Yapım: BRC Sanat Etkinlikleri Prodüksiyon

Sahne Tasarımı: Servet Aybar

Ses – Müzik: Katia Merdinoğlu

Hareket Düzeni: Ferdi Yıldız

Işık Tasarımı: Polat Niloğlu

Grafik Tasarımı: Derya Dilege

Fotoğraf: Levent Oğuz

Proje Asistanı: Hilal Yurdakul