Bir zamanlar toplum içinde maskeli birini gördüğümüzde tedirgin olurduk. Maskeli insanlardan uzak durmaya çalışır, çekinirdik… Özellikle banka, postane gibi kalabalık yerlerde gördüğümüzde…

Bugün ise, maskesiz gördüğümüz kişilerden uzak durmaya çalışıyoruz. “Ya hastaysa, yüzümüze tükürüğü gelirse” diye maskesiz insanlardan daha uzak duruyoruz. Hoş, maskeli olanlardan da mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Kendimizden bile şüphe eder hale gelir olduk. Birbirimizden uzaklaşmaya başladık. Uzaktan bakışlarla, işaretlerle, temassız öpücüklerle yeni bir hayat biçimine geçmiş gibiyiz. Bunun ne zamana kadar süreceği de belli değil, bu sefer ki virüsün sürekli mutasyona uğradığından söz edilmesi de endişeleri artırıyor. Biraz umut, biraz tebessüm… Güneşli günlerde özgürce birlikte yan yana yaşadığımız günler, haftalar içinde anılarımızda kaldı. Gelecek günlerde yeniden o tatlı hoş sohbetlerin yaşanacağı günleri hayal eder olduk.

Daha düne kadar maskeli gezmek şüpheli, tehlikeli görünür iken; bugün maskesiz gezmek tehlikeli ve şüpheli görünür hale geldi. Nereden nereye?

Bakterilerle, virüslerle yaşanan ya da yaşanmayan günlerimiz; istesek de istemesek de bir şekilde geçip giderken; bir anda değişiverdi maskesiz hayatımız, oldu maskeli hayatımız. Şaka gibi…

Neyse…

Bu virüsle mücadele içindeki maskeli günlerimizde başka değişenlerde var. Örneğin, eskiden pozitif enerji yayan insanların yanına gider, negatif insanlardan uzak durmaya çalışırdık. Bugün, test sonucu POZİTİF olanlardan kaçar, negatif çıkanları da arar olduk. Pozitif insanlardan, pozitif hastalar dönemine… Nereden nereye?

Evde karantina, ev hapsi gibi içeride psikolojik rahatsızlıklar da artıp, aile içi şiddetin de arttığı söyleniyor. Birde hapisten çıkıp, karantinalı aynı evde çoluk çocuk birlikte günlerce aynı evde yaşadığını düşünün. En iyi açıdan düşünerek; psikolojileri bozulmadan, yiyecek ve içecekleri eksiksiz sorunsuz yaşamalarını dileriz. Aksi halde, hiç istenmeyen kötü senaryo… Yağmurdan kaçarken, doluya tutulmak gibi çöker birçok hayatın içine…

Hayatımız maskeli insanlarla dolu iken, bugün; hepimiz maskeli olduk… Maskeden maskeye geçiş mi, yoksa maskesiz günlerimizin değerini bilmeden, maskeli günlere geçiş mi? Nasıl olursa olsun, gerçek olan… Çevremizde ölüm kol geziyor; maskeli, maskesiz…

Öyle bir zaman geldi ki, artık;

Maskesiz sokağa çıkmaya çekiniyor insan. Maske… Maske yok… Maske almaya çalışsan, maske bulamıyorsun paralı, parasız. Baktık olmuyor… Biz de “ İş başa düştü.”dedik ve evde pamuklu bezden kendi maskelerimizi yaptık. Maskeyi takarken de iç tarafına kâğıt peçete ya da kolonyayla ıslatılmış ıslak mendiller koymayı ihmal etmiyoruz. Çifte tedbir diyerek…

Bu arada hala maskelerimin gelmesini bekliyorum, dört gözle… Ha bugün, ha yarın gelecek diye… Gelir değil mi? Gelir gelir, günlerin suyu mu çıktı, değil mi ya?

Neyse…

Başta söyleyeceğimi, sonda söyleyeyim artık;

Hoş geldin, maskeli hayatım! Hoş geldin!