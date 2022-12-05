Eve kurulan sistemle uyuşturucu üretimine 1 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, polisin eve düzenlediği operasyonda yakalanan ve uyuşturucu madde hazırlamak için ışıklandırma ile ısıtma sistemi kuran 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan ısıtma, ışıklandırma ve iklimlendirme sistemleri ile 4 kilo 260 gram esrar ve 63 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.N. ve Y.B., işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. de adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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