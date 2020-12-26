Eve kumar baskınında 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza

Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Geyve ilçesinde evde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye, toplam 43 bin 750 TL para cezası kesildi.

Geyve ilçesi Düzakçaşehir Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir evde kumar oynandığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. M.Ç.’nin evine yapılan baskında 10 kişilik grubun 2 masa etrafında kumar oynadıkları tespit edildi. 35 bin 571 TL, 200 dolar ve 150 Euro ve masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları ile okey taşlarına el konuldu. 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 TL ve kumar oynamaktan da 12 bin 250 TL para cezası kesildi.

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