Korona nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde Dostlar Tiyatrosu güzel bir girişimde bulundu, “Marx’ın Dönüşü” oyununu Youtube üzerinden yayınlamaya başladı.

Amerikalı yazar Howard Zinn’in yazdığı, Özüm Özgülgün’ün Türkçeye çevirdiği, Genco Erkal’ın hem yönetip hem oynadığı 1 saat 20 dakika süren tek kişilik oyunda, 19’uncu yüzyılda yaşamış Alman filozof Karl Marx dünyaya dönüyor ve “Kapital” kitabında yaptığı Kapitalizm eleştirilerinin ne kadar haklı olduğunu, bu sistemin artık sürdürülemez hale geldiğini çarpıcı örneklerle anlatıyor.

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Ünlü filozofun yaşamından çeşitli kesitler de yer yer güldüren yer yer hüzünlendiren ince dokunuşlarla sergileniyor oyunda:

-Londra’da kiralık köhne bir dairede eşi ve çocuklarıyla ev eşyalarını rehin vererek sürdürdüğü zor yaşam…

-Çeşitli hastalıklar nedeniyle ardı ardına kaybedilen üç çocuğun yaşattığı derin acı…

-Yazdıklarını eşine bir türlü beğendiremeyişin yarattığı burukluk…

-Filozof arkadaşlarıyla sabahlara kadar süren ve kimi zaman yumruk yumruğa kavgayla sonuçlanan felsefi ve siyasi tartışmalar…

-Başta Paris olmak üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylar, devrimler…

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Salgın hastalık korkusuyla bugünlerde kimse evine misafir kabul etmiyor.

Ama şunu içtenlikle söyleyebilirim:

Karl Marx’ı misafir edebilirsiniz.

Bu misafirin bırakınız hastalık bulaştırmasını, bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir etki yaratacağından eminim.