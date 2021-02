Eve çevirdiği tek odalı dükkanda yaşamını sürdürüyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 6 aylıkken çocuk felci geçiren yüzde 63 engelli Emel Örün (55), aldığı engelli maaşıyla kiraladığı dükkanı eve çevirdi. Sol bacağından engeli bulunan Örün, buzdolabının su akıttığını, engelli aracının akülerinin ise arızalı olduğunu belirterek, yardım eli uzatılmasını istedi.

Almanya’da dünyaya gelen Emel Örün, 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Yüzde 63 engeli bulunan Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’da taşınıp, iş hayatına atıldı. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, bir süre sonra eşinden boşanıp tek başına yaşamaya başladı. Yaklaşık 21 yıl önce Antalya’ya yerleşen Emel Örün, 5 yıl önce akülü aracıyla tramvay yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Örün’ün sol bacağında kırıklar oluştu.

Aldığı emekli maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Örün, ev yerine daha uygun olduğu için dükkan kiralayıp, burada yaşamaya başladı. Tek odalı dükkanı hem oturma, hem yatak odası hem de mutfak ve banyo olarak kullanan Örün’ün tek hayat arkadaşı ise ‘Minnak’ adlı kedisi. Buzdolabının su akıttığını dile getiren yüzde Örün, engelli aracının akülerinin arızalı olduğunu belirterek, hayırseverlerden kendisine yardım eli uzatmasını istedi.

32 METREKARELİK DÜKKANI EVE ÇEVİRDİ

6 aylıkken çocuk felci geçirip engelli duruma düştüğünü ifade eden Emel Örün, uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalıştığını kaydetti. Normal bir evin kirasını ödemekte zorlanacağı için dükkanı eve çevirdiğini söyleyen Örün, “Şu an yaşım itibariyle ve bedenimdeki ağrılar dolayısıyla çalışacak durumda değilim. Çok zor zamanlar geçiriyorum. 960 TL’lik muhtaç yardımı alıyorum. O parayla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bu maaşla da normal bir ev kiralamam mümkün değil, o nedenle bu dükkanı kiralamak zorunda kaldım. Burası yaşanılacak ya da kalınacak yer değildi. Bazı arkadaşlarım ve insanların yardımıyla normal bir yere çevirdik. Ne olursa olsun burası benim dünyam. Burası bu dünyadaki gerçek cennetim. 32 metrekare büyüklüğü var. Çok zor burada tek başıma yaşamak” diye konuştu.

‘AKÜLÜ ARACIM BENİM ELİM AYAĞIM’

5 yıl önce akülü aracıyla tramvay durağına girerken kaza sonucu engelli bacağında kırıklar oluştuğunu dile getiren Örün, “Yaklaşık bir yıl boyunca ayağa kalkamadım ve çok zor günler geçirdim. Şimdi daha iyiyim, ayağa kalkabiliyorum ama onun dışında sürekli tekerlekli sandalye üzerindeyim. Bir tane akülü aracım var, onun da lastiği ve aküsü bitmiş durumda, yenilenmesini istiyorum. O benim elim ayağım. Pazara ve her yere onunla gidip geliyorum. Buzdolabım da çürümüş durumda ve su akıtıyor. Eve çevirdiğim dükkan zemini taş olduğu için çok soğuk oluyor. Yerlerin de yapılmasını istiyorum. Muhtaç maaşımdan başka gelirim yok” dedi.

CAN YOLDAŞI ‘MİNNAK’

‘Minnak’ adlı kedisinin kendisine can yoldaşı olduğunu söyleyen Emel Örün, “Minnak, benim canım, yalnızlığıma yoldaş oluyor. Kendisi hamile, anneanne olacağım ama doğum sonrası onun da kısırlaştırılması gerekecek. Çünkü benim aldığım maaşla bunu yapma şansım yok” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI