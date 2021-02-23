Evden televizyon, tül, perde ve bardaklar çalındı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, Mustafa Şenyiğit’e ait eve giren hırsızlar televizyon, tül, perde ve bardakları çaldı.

Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi’nde Mustafa Şenyiğit’e ait eve hırsız girdi. Hırsızlar evden televizyon, tül, perde ve bardakları çaldı. 10 gündür evde olmayan Şenyiğit, gelince durumu fark edip polise bildirdi. Polis evde inceleme yaparak soruşturma başlattı.

Mustafa Şenyiğit, “102 ekran televizyonumu, tülü almışlar. Hanım poşette hediyelik bardak hazırlamıştı, onu da almışlar.” dedi.

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