Evden çalışma modeli başarıya götürüyor

İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL olarak yaklaşık 3 bin evden çalışan ile yapılan anket sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 68’inin evden çalışarak çok başarılı olduğu ortaya çıktı. Yöneticilerin de çalışan kadar iş performansından memnun olduğu saptanırken, yüzde 70’i evden çalışmanın aynı veya daha iyi sonuç verdiğini raporladı.

Medya takip kurumu Ajans Press, evden çalışma ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl evden çalışma ile alakalı basına 9 bin 356 haber yansıdığı tespit edildi. Koronavirüsün hayatımıza girmeden önceki haber çıkışları incelendiğinde ise, geçen yıl çıkan haber sayısının sadece bin 616 olduğu kaydedildi. Küresel salgın sonrası birçok kurum ve kuruluş evden çalışma modelini benimserken, haber çıkışlarının ise salgın sonrası altı kata yakın arttığı saptandı.

YILDA ORTALAMA 11 BİN DOLAR TASARRUF

Ajans Press’in, Global Workplace Analytics verilerinden elde ettiği bilgilere göre, evden çalışma anketi sonuçları belli oldu. Böylelikle küresel olarak yaklaşık 3 bin evden çalışan ile yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 68’inin evden çalışarak çok başarılı olduğu ortaya konuldu. Yöneticilerinde çalışan kadar iş performansından memnun olduğu saptanırken, yüzde 70’i aynı veya daha iyi sonuç verdiğini raporladı. Küresel çalışanların yüzde 76’sının evden çalışmaya devam etmek istedikleri görüldü. Anket sonucunda çıkan verilere bakıldığında uzaktan çalışma modeli ile yılda ortalama 11 bin dolar tasarruf edilebileceği ortaya konuldu.