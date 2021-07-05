Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı 

'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzullarının havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlamasıyla kuş ve hayvan figürlerine benzer görüntüler ortaya çıktı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaz mevsiminde buzul tabakasının erimesiyle ortaya çıkan figürlerin, doğa ve inanç turizmi açısından çok önemli ve görülmeye değer olduğunu söyledi.