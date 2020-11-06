Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı

Artık yazıp çizmekten illallah dediğimiz Coronavirüs belası ve her gün yitirdiğimiz canlar, test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu kesintiye uğrayan spor dünyamız yetmezmiş gibi, bir de geçtiğimiz Cuma günü İzmir’de yaşanan deprem felaketi. Bir kez daha ve şiddetle yürekten sarsıldık.