Evdeki yangında ölen değirmen taşı ustası, odasından çıkamamış

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Nuri PİR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybeden değirmen taşı ustası Kadir Yıldız’ın (96) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yıldız’ın torunu Ertan Yıldız (46), “Ev ahşap olduğundan alevler, her yeri sarmış. Tavandan düşen ahşap parçaları, dedemin odasını kapatmış, çıkamamış” dedi.

Marangeçili Mahallesi’nde değirmen taşı ustası Kadir Yıldız’ın yalnız yaşadığı evinden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları için eve giren ekipler, odasında mahsur kalan Kadir Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Durdu Yıldız’ı geçen yıl kaybeden, 8 çocuk sahibi Yıldız’ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kadir Yıldız’ın torunu Ertan Yıldız, “Ev ahşap olduğundan alevler, her yeri sarmış. Tavandan düşen ahşap parçaları, dedemin odasını kapatmış, çıkamamış. Geçen yıl eşini kaybetmişti. İlçe merkezinde yaşıyoruz; ‘Gel, sana bakalım’ dedik. Torunlarına ve çocuklarına yük olmak istemediğini söyleyerek, tek yaşamayı tercih etti. Yanımıza getiremedik” dedi.

Kadir Yıldız’ın cenazesi, Kozan’daki asri mezarlıkta toprağa verilecek.

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