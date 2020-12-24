Evdeki yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da 4 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında mahsur kalan Senem Ç. (27), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan zehirlenen Senem Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2’nci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanların kapladığı binadaki yangınla ilgili ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan Senem Ç.’yi kurtarmak için eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadının, dumandan zehirlendiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Senem Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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