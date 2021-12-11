Evdeki patlama korkuttu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan dairede patlama meydana geldi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı sokak 56 numarada bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan evde patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluşurken evin iki duvarı da yıkıldı. 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evde ilk belirlemeye göre bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri patlamanın sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

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