“Evde yılbaşı keyfi 1500 TL’den başlıyor”

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Yılbaşını evde kutlamak isteyenlerin, yeni yıl softası için en az 1500 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “4 kişilik bir ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, tatlı, meze, kuruyemiş ve meşrubattan oluşan alkolsüz yılbaşı sofrası için en az 1500 TL gerekiyor. Ancak yılbaşında evine misafir davet edenlerin bu rakamdan daha yüksek bir bedeli gözden çıkarması gerekiyor.” dedi

Yılbaşına sayılı günler kala, geçen yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatları kıyaslayan CHP’li Tekin, “çarşı pazardaki etiket fiyatlarının neredeyse bir günde saatler içerisinde değiştiği bu ortamda yeni yıl sofrasına girecek her şey en az yüzde 100 daha zamlandı. “Yılbaşı için hazırlanan hediyelerinin konulduğu boş sepetin fiyatı bile 500 lira olmuş, gerisini siz düşünün.” Dedi

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Yeni yıl alışverişi denilince İstanbulluların ilk aklına gelen duraklarda esnafın ve yurttaşın nabzını tutmaya devam eden CHP’li Tekin, “Vatandaş geçinmek için resmen cambazlık yapıyor. Parayı nereye yetirecek diye kırk takla atıyor. Yılbaşı gecelerin vazgeçilmezi olan hindi artık lüks tüketim maddeleri arasında bulunuyor. Geçen sene kilosunu 50 lira olan hindi, bu yıl kilosu 100 lira olmuş durumda. Ortalama bir hindi 600-700 TL ye satılıyor. Artık yeter! İşin ucunda bu milletin canı var” diye konuştu.

Gürsel Tekin, Yeni yıl hareketliliğinden de umudunu kesen esnafın satışlarının geçen seneye göre yüzde 70, 80 oranında düşmesinden şikâyetçi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen 4 kişilik bir ailenin yeni yıl sofrası için en az 1500 TL harcaması gerekiyor. Yılbaşı için vatandaş genelde ciğer ve kuzu kelle tercih ediyor. Ciğer eskiden garibanındı şimdi zenginin yemeği olmuş. Evde kurabileceği bir sofrada, 1 kg, tuzlu fıstık, çekirdek, leblebi karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince fiyat 350 TL’ye çıkıyor. Yeni yılı karşılarken meyvesiz yeni yıl masası düşünülemez elbette… Yeni yıla girerken 1’er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 150 TL harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor. Yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin yaklaşık 1500 TL harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 2500 ila 3500 TL arasında değişiyor. Ancak yılbaşında evine misafir davet edenlerin bu rakamdan daha yüksek bir bedeli gözden çıkarması gerekiyor. Diye konuştu.