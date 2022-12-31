Evde yeni yıl sofrası en az 400 lira

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YILBAŞINI ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan ‘yeni yıl sofrası’, sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 400 lira harcaması gerekiyor.

Yeni yıla evde ‘merhaba’ diyeceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan ‘yeni yıl sofrası’ için yaklaşık 400 lira harcaması gerekiyor.

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞI

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Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 120 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 220 liraya çıkıyor. 1’er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 100 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI

Antalya’da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları; kestane türüne göre 40 ila 80, ay çekirdeği 60, kabak çekirdeği 180, mısır kavurga 80, fıstık 80, Antep fıstığı 320, fındık 200, leblebi 80, badem 250, kaju 250, ceviz içi 220 lira.

Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 10, mandalina 10, ayva 15, elma 12, çilek 40, armut 15, muz 18, ananas 40, nar 15, kivi 10 lira.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 400 İLA 1500 LİRA

Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 400 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 1500 liraya kadar çıkıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, “İnsanlar bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 100 liradan 1000 liraya kadar alışveriş yapıyor” dedi.

Pazarda yılbaşı sofrası için alışveriş yapanlardan İnci Uğurlu, “Babaannemle pazarda yılbaşı alışverişi yapıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatı yılbaşı olmasına rağmen uygun. Yılbaşını evde ailecek geçireceğiz. Kuruyemiş ile meyve almak için pazara geldik” diye konuştu.