Evde uyurken çıkan yangında dumandan etkilenen baba- kız hastaneye kaldırıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında odada uyuyan Ali Demirel ve 2 yaşındaki kızı İrem, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Demirel ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Ali Demirel ve kızı İrem’in odada uyuduğu, eşinin ise markete gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını, o sırada olay yerinden geçen bir vatandaş fark ederek, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri dumandan etkilendiği belirlenen Ali Demirel ve kızı İrem’i kurtardı. İlk müdahalesi burada yapılan baba ve kızı daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

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