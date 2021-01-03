Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı 

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde kavga ederek birbirlerini bıçakladı. Yaralanan kardeşler tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Adapazarı Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, kardeşler birbirlerini bıçakla saldırdı. Annelerinin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan ağabey A.A.Z. ile kardeşi M.A.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yürüyerek ambulanslara gitti. Hastanelere kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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