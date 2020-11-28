Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, kolik bebekleri sakinleştirmek için çamaşır makinesi, fön makinesi gibi sesleri dinletmek yerine karanlık bir odada fısıltı tonunda bebekle konuşarak güven veren anne karnı ortamı yaratılmasının yeterli olduğunu söyledi. Narlı, “Kesinlikle bebeğin çevresinde sigara içen bir kişinin olmaması gerekiyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki evde ne kadar çok sigara içiliyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor” dedi.

Prof. Dr. Nejat Narlı, ağlama nöbetleri ile kendini gösteren infantil kolik teşhisi konulan bebekler için ilaç kullanımı, dozu belli olmayan çay tüketimi ve fön makinesi, çamaşır makinesi gibi ‘beyaz gürültü’ denilen sesleri dinletmek yerine bebeğe anne karnındaki güvenli ortamı yaratmanın daha faydalı olacağını belirtti. Bebeğin anne karnında düşük tonlarda ebeveynlerinin sesini tanıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Nejat Narlı, anne-babanın karanlık bir ortamda fısıltı tonunda bebekle konuşup, sırtına hafifçe masaj yapmasının bebeği sakinleştirmeye yeterli olduğunu ifade etti.

ANNE KARNINDAKİ ORTAM BEBEĞİ RAHATLATIYOR

Yeni doğanlarda yüzde 15-20 civarında kolik bebek tanısı konulduğu bilgisini veren Prof. Dr. Narlı, şöyle konuştu:

“Daha çok ikinci hafta başlayıp 4-5 aya kadar devam edebiliyor. Önemli bir sorun. Aslında bir hastalık değil, bu bir fizyolojik geçiş süreci. Sinir sisteminin olgunlaşması 5’nci ayı bulduğu için bu döneme kadar etraflarındaki ses ve uyarıları süzme olayını yapamıyorlar. Bütün uyarıları da alınca o bebekte böyle bir rahatsızlık veriyor ve beyindeki ön lob gelişmediği için bebek bunu ağrı olarakta algılayabiliyor. Bizim bir yerimiz ağrırsa neden ağrıdığını biliriz ama bebek kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu da bilmediği için bilinmezlikte biraz korkuya neden oluyor. Bebek bu korkuyu gidermesi için güven veren anne karnındaki o ortama ihtiyaç duyuyor.”

BEBEĞİNİZLE FISILTI TONUNDA KONUŞUN

Bebeği rahatlattığı düşünülen çamaşır makinesi, fön makinesi gibi seslerin anne karnındaki sese benzer olabildiğini ancak bunların dinletilmesini önermediğini vurgulayan Narlı, “Aslında ebeveynlerin seslerini de bebek hatırlar ve bu sesler bebeği iyi hissettirir. Annesi, babası, dedesi ya da nenesi bebeğin yanında kim varsa çocuğun kulağına fısıltıyla konuşursa aynı etkiyi gösterir. Çünkü bebek doğmadan etrafındakilerin sesler, volümü düşerek çocuğa ulaştığı için bebek, düşük volümde o sesi daha iyi tanıyor. Onun için biraz karanlık bir ortamda sırtına hafif bir masaj yaparken konuşmak bebeği sakinleştirir. Niye çocuğu gezdirdiğimizde rahat ediyor? Çünkü anne karnındayken de geziyordu. O ortam çocuğu rahatlatıyor” diye konuştu.

GAZIN OLMAMASI DEĞİL SÜTÜN OLMASI ÖNEMLİ

İnfantil kolik durumun alerjik bünyeden, evhamlı bir aileye sahip olmaktan, annenin beslenmesine ya da aile içerisinde sigara içmeye kadar birçok nedene bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nejat Narlı, “Aile bize geldiği zaman biz bu durumun bir hastalık değil bir geçiş süreci olduğunu uzun uzun anlatıyoruz. Aile de bunu bildiği zaman rahatlıyor. Bazen ailelere öyle önlemler söyleniyor, anneyi öyle bir stres altına alıyor ve beslenmesini öyle etkiliyor ki sütü azaltmaya neden oluyor. Önemli olan gazın olmaması değil, önemli olan sütün olmasıdır. Yapılacak şey anneyi bebeğini en az bir sene ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemesini telkin etmek” dedi.

SİGARA TÜKETİMİ KOLİK İLE DOĞRUDAN ORANTILI

Bebeğin çevresindeki kişilerin sigara tüketiminin kolik durumu ile doğrudan orantılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Narlı, “Kesinlikle çevresinde sigara içen bir kişinin olmaması gerekiyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki evde ne kadar çok kişi sigara içiyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor. Evhamlı olan ebeveynlerin sakin olması sağlanmalı. Onun dışında kullanılan ilaçlar var. İlaç kullanmamak lazım. Birçok çay var. Bunların dozu belli değil. Ezbere kullanılmamalı. En önemlisi bu işte sevgiyi çocuğa vermek, sakin olmak, anne sütüne devam etmek, anne sütü dışında birşey vermemek” diye konuştu.

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