Evde kumar oynayan 16 kişiye 75 bin 544 TL ceza

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye toplam 75 bin 544 TL para cezası kesti.

Meydan Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı ihbarı alan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında, 16 kişi masalarda kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynanırken kullanılan pullar ve paralara el konuldu. Bu kişilere kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek suçlarından toplam 75 bin 544 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, evde kumar oynattığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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