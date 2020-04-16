KORONAVİRÜS sebebiyle evde kalan pek çok kişi ekmeğini evde yapmaya başladı. Evde ekmek yapmanın yanı sıra poğaça, börek, kek gibi karbonhidrat oranı yüksek yiyecek tüketimi de arttı. Diyetisyen Fatmagül Öztürk, “Yakamadığımız fazladan her kalori, kilo almamıza sebep oluyor. Kilolu olmak da bağışıklığın düşmesine ve virüse karşı yenik düşmemize sebep olabilir” uyarısında bulundu.

DUYGUSAL AÇLIKLA, FİZİKSEL AÇLIK AYIRT EDİLMELİ

Koronavirüs sebebiyle evde kalan vatandaşlar hem hijyen sebebiyle hem de sıkılmamak adına mutfakta vakit geçirmeye başladı. Özellikle evde ekmek yapımının artması üzerine uzmanlar karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Diyetisyen Fatmagül Öztürk, sıkıldığı için yemek yemek ile açlık sebebiyle yemek yeme ihtiyacının ayırt edilmesi ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulundu. Öztürk, “Beslenmenin çeşitli ve çok yönlü olması gerekiyor. İnsanlar evde kaldığı süreçte can sıkıntısıyla ya da farklı nedenlerle tüketimi abartmaya başladı. Karbonhidratlar tükettiğimiz zaman mutluluk hormonu salgılanması, rahatlamayı sağlaması sebebiyle tercih edilen gruplar. Ya da çocuklarıyla faaliyet yapmak adına da yapılabiliyor. Fakat duygusal açlıkla, fiziksel açlık karıştırmamamız gerekiyor. Bu dönemde kilo almamak gerekiyor. Kilolu olmak da koronavirüse karşı yenik düşmeyi sağlıyor. Bu sebeple duygusal açlık yerine, fiziksel açlığa göre beslenmemize devam etmemiz gerekiyor. Rutinimizi bozmamaya dikkat etmek gerekiyor”