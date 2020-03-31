Korona virüsün ortaya çıkması ile gazetemize yaptığı açıklamada bilinçsiz şekilde maske ve eldiven kullanımının kötü sonuçlara yol açmaması için tıbbi atık kutularının oluşturulması gerekliliğini vurgulayarak dikkatleri çeken Doç. Dr. Mücahit Pehlivan, bu kez de evde kalmanın önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Mücahit Pehlivan, en geçerli yöntemin evde kalmak olduğunu belirterek “Evde kal ama hareketsiz kalma” diyerek uyarıları ve önerilerini şöyle sıraladı.

Evde kal ama hareketsiz kalma #evdehareketlikal Doç. Dr. Mücahit Pehlivan

Koronavirüs den korunmak için şu anda en geçerli yöntemin evde kalma olduğunu biliyoruz. Özellikle 65 yaş üstü insanların bu konuda çok dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ve tarif edilen risk grubundaki kişiler aynı şekilde kurallar zincirine uymak zorundalar.

Evde kalmak hastalıktan korunmak için hiç şüphesiz en önemli yöntem, ancak orta yaş ve üzerinde özellikle 65 yaş üzeri bayanların başka bir problemi daha var. Bu da osteoporoz. Osteoporoz kemik sertliğini oluşturan kalsiyum ve minerallerin yoğunluklarının azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kemik erimesi olarak da bilinen bu hastalıkta kemik matriksindeki seyrelme ve oluşan boşluklar ile kemiğin daha kolay kırılmasına yol açıyor. Sıklıkla omurga, kalça gibi yük taşıyan ve el bileği kemiklerindeki kırıklarla karakterizedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bu hastalık bir çok gelişmiş ülkede orta yaş üzeri kadınlarda rutin takiplerle kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır.

Evde kalmak osteoporoz riskini arttıracaktır

“Evde Kal Türkiye” sürecinde evde hareketsiz kalmak Osteoporoz riskini daha çok artıracak ve kemiklerin daha kolay kırılganlık tehlikesini de ortaya çıkaracaktır. Oysa dikkat edeceğimiz birkaç hususla bu sorunla da baş edebiliriz. Yaşam hareket, hareket yaşamdır. İşte bu felsefe ile evde kalacağız fakat hareketsiz kalmayacağız. Böylece sizi bekleyen bir başka sorun, osteoporoz yani kemik erimesinden korunmuş olacağız.

#evdehareketlikal

Hareketsiz kalmak kırık riskini arttırır

Unutmayalım ki evde hareketsiz kalmak 65 yaş üzerindeki özellikle bayanlarda kırık riskini çok artıracaktır. Bundan korunmanın en etkili yolu egzersizdir. Egzersizler ayakta yapılabildiği gibi oturduğumuz yerden de uygulayabileceğimiz hareketlerdir. Örneğin; sırtüstü yatarken kollarımızın her iki yana açılarak gergin bir şekilde tutup ve hafifçe zorlayarak 5’e kadar sayın.

Kollarınızı başınızın üzerine doğru gergin bir şekilde kaldırın ve 5’e kadar sayın.

Oturur ya da yatar durumda kollarınızı yukarı doğru kaldırarak sanki elma ve armut topluyormuş gibi germe ve tutma hareketleri yapın.

Yattığınız yerde bacaklarınızı birer birer 45° kaldırıp, dizlerinden kırıp sonra tekrar uzatın ve tekrar indirin, aynı şekilde diğer bacağınıza da uygulayın.

Bu kez yüzüstü yatarak geriye doğru esneme hareketleri yapın. Amaç kasları çalıştırmak ve germektir, bu mantık ile kapasite dahilinde her hareket yapılabilir.

Evde yürüyüş yapılmalı

Bir başka öneri ise ev içinde yapılacak yürüyüşlerdir.

65 yaş üzeri yakınlarımız genellikle evin aynı odasında sürekli otururlar, bu da bir başka risk grubudur. Onun için bu hastalarımızın saat başı oturdukları yerden kalkarak başka bir yere oturmaları, yerlerini aktif şekilde değiştirmeleri faydalı olacaktır.

Unutmayınız: Osteoporoz kırıkları sadece düşmek ile olmaz bazen kemiğin kendisi kırılır ve hasta düşer.

Maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılmalı

Doç. Dr. Mücahit Pehlivan gazetemize daha önce yaptığı açıklamada,

Maskeler takılmalı mı, takılacaksa nasıl takılmalı?

Sokakta, toplum taşıma araçlarında korunmak için kullandığımız maskeleri nereye atmalıyız?

Maskeyi kimler takmalı ?

Vatandaşlar korona virüsünün getirmiş olduğu psikolojik etkilerden nasıl korunmalı?

Korona virüsüne karşı bağışıklığımızı hangi tür yiyeceklerle güçlendirebiliriz?

Şeklindeki soruları yanıtlayarak bizleri aydınlatmıştı.

Konunun güncelliğini koruması nedeniyle Doç.Dr.Pehlivan’ın maske kullanımı konusundaki aydınlatıcı uyarılarının bir bölümünü yeniden yayınlıyoruz

Maske takılmalı mı takılacaksa nasıl takılmalı?

Pehlivan: Maske kesinlikle takılmalı. Fakat maskenin mahiyeti ve cinsi önemlidir. Maske en az üç katlı olmalıdır. Cerrahi maske adıyla piyasada bulunan maskeler kullanılmalıdır.

Maske takılmalı mı takılacaksa nasıl takılmalı?

Mutlaka ağız ve burun kapanacak. Maskenin üst kısmında burnun şeklini alan bir metal bulunuyor. O metal burun sırtının tam kemiği alacak şekilde elle oraya yerleştirilecek ve alt kısmı da çenenin altını saracak. Dışarıdan herhangi bir hava girişi önlenecek. Hava sadece maskenin filtreli kısmından girecek şekilde olmalı.

Sokakta, toplum taşıma araçlarında korunmak için kullandığımız maskeleri nereye atmalıyız?

Pehlivan: Evin içerisinde maske kullanımı çok önemli değil ancak sosyal ortam da maske ile birlikte eldiven de kullanılmalıdır. Fakat burada bir özellik bulunmaktadır. Örneğin bir toplu taşıma aracına bindik binerken bir eldiven ve maskeyi takıyoruz. Toplu taşıma aracından indikten sonra eğer imkanımız varsa toplu taşıma aracından iner inmez maske ve eldiveni çıkararak yenisini takmamız gerekiyor. Özellikle maskenin yenisi takılması gerekiyor.

Yolda yüründüğü müddetçe eldivene çok gerek olmadığı düşüncesindeyim. Dokunarak temas edeceğimiz, tutulabilen veya bazı yerlere kontak yatmamız gereken durumlarda eldivenin kullanılmasının faydası bulunmaktadır. Fakat bu eylemin neticesinde eldiven ve maskeleri çöpe değil tıbbi atık konteynırlarına atmamız gerekmektedir. Bu sebepten dolayı da otobüslerde, duraklarda, metrolarda, metro istasyonlarında ya da tren istasyonlarında mutlaka belediyenin tıbbi atık konteynırlarını koyması gerekiyor. Aksi taktirde insanlar maskelerini ve eldivenlerini normal çöplere atarsa çöplükler bir bulaş yeri haline gelebilir.

Maskeyi kimler takmalı?

Pehlivan: Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maskeyi hastalığı taşıyan ya da taşımayan herkesin takması gerekiyor. Maskenin %30 koruyuculuğu olduğu belirtiliyor. %30 koruyuculuk özelliği veren bir ürünün kullanılmaması durumu söz konusu olamaz. Maske ya da eldivenin %1 koruyucu özelliği olsa dahi kullanılması gerekmektedir.

Dünyadaki ülkeler eldiven ve maskeyi kullanıyor ve kullanmaya da devam ediyor. Ülke olarak bizimde bu tarz gereksiz tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Maskenin ekonomik olarak ülkelere bir yükü vardır ancak bulaşın dağılmasını önlemek açısından çok önemli bir tedbir olduğu düşüncesindeyim.