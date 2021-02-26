Evde kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde bir evde tarihi eser kazısı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arılı köyünde bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarını aldı. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda; evin salon bölümünde 4 metre genişliğinde, 12 metre derinliğinde çukur kazdıkları saptanan Ş.Ç, K.A.Z, A.A, A.A, N.B, F.S ve İ.G. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 taş kırma makinesi, 5 karot aparatı, 1 karot sıkıştırma makinesi, 2 levye, 2 balyoz, 1 can kurtarma kemeri, 2 keser, 1 çizme, 5 plastik kova, 20 metrelik halat, 2 hilti kutusu, 2 kürek, 20 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu, 1 murç, 1 el arabası, 2 kazma, 1 elektrikli havalandırma aparatı ve 3 metrelik merdivene el konuldu. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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