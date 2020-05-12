Evde Hasta Bakım Teknikerlerine istihdam oluşturulmalı

Korona virüsün ortaya çıkması ile birlikte Evde Hasta Bakım Teknikeri’ne olan ihtiyaç da gün yüzüne çıktı. Evde Hasta Bakım Teknikerleri mezunları adına konuşan EVSABDER üyesi Buse Kantar “Evde Hasta Bakım Teknikerleri’ne istihdam oluşturulmalı” dedi.

Türkiye genelinde 770 birimle sunulan evde sağlık hizmeti korona virüsünün hayatımıza girmesi ile birlikte 2 bin civarında birim sayısına yükseltildi. EVSABDER üyesi Buse Kantar’ın açıklamalarına göre Evde Hasta Bakım Teknikeri’nin çalışması gereken birimlere acil tıp teknisyenleri ve hemşireler atandı. 7 bin civarında mezun için problemin çözüme kavuşturulmasını isteyen Kantar’ın açıklamaları şu şekilde:

Her ekipte en az bir Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunmalı

Türkiye genelinde 770 birimle Evde Sağlık Hizmeti sunulurken Evde Sağlık Yönetmeliği gereği her ekipte en az bir Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunması gerektiğini belirten EVSABDER üyesi Buse Kantar “Bu ibare hiçe sayılarak bizim yerimize ebeler, acil tıp teknisyenleri ve hemşireler çalışmakta. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde aslında hemşirelerinde olması gerekiyor ancak herşeyden kaç çalışan olması gerektiği hiçe sayılarak bizim bölümümüzden herhangi bir alım yapılmıyor. Bizlerde ortaya çıkan bu sorunu ve PDC sorununu düzeltmek adına çözüm yolları arıyoruz.

Şuan da Covid-19 sebebiyle hastanelerde 2 bin civarında evde hasta bakım aracı bulunuyor. Normalde 770 olan birim sayısını 2 bine yaklaştırıldı. Türkiye genelinde bir araştırmada bulunarak biz dernek olarak bu verilere ulaştık. Sosyal medya ve medya kuruluşları aracılığıyla ulaştığımız bu verileri paylaşarak ses getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Atama sayısı yapılan baskıya göre değişiyor

Atamaların ihtiyaç doğrultusunda değil yapılan baskıya göre yapıldığını ifade eden Kantar “Yılda iki kere güncellenen Personel dağıtım cetveli hastanelerde ki ihtiyaç olan personel sayısını göstermektedir. Normal zamanda da Evde Hasta Bakım Teknikeri’ne de ihtiyaç var. Kaç tane ekip oluşturulmuşsa o kadar sayıda Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunması gerekiyor. PDC cetvelleri yılda iki kere güncellenmektedir. Temmuz ayında bu cetvelin güncellenmesi gerekiyor bizlerde dernek üyeleri olarak bunun yapılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Evde Hasta Bakım Teknikeri mezun sayısı 7 bin civarında. Ancak atanan kişi sayısına bakıldığında meslek gruplarının ne kadar baskı uyguladığına göre değişiyor. Sistem bu şekilde işliyor. Hangi bölüm mezunu ne kadar daha çok baskı uygularsa alım uygulanan baskıya göre gerçekleştiriliyor. Herhangi bir ses çıkarma söz konusu olmadığı taktirde kimse ortada bulunan problemi önemsemiyor.” diye konuştu.

Covid-19 sürecinde Evde Hasta Bakım Teknikerlerine olan ihtiyaç ortaya çıktı

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığımız bir dizi önlemler almış olup bu bağlamda sağlık sektörünün personel ihtiyacını karşılayabilmek için 18 bin kişilik bir personel alımına çıkılmıştır.

Pandemiyle mücadele noktasında alınabilecek en etkili önlem sosyal izalasyon olmakla beraber milletimizden evlerinden zorunlu olmadıkca çıkmaması istenmiş 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilerek siz evde kalın biz size gelelim kampanyası başlatılmıştır. Bu süreçde Evde Sağlık Hizmetlerine duyulan önem kat ve kart artmıştır. Bütün Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın özveriyle çalıştığı bu süreçde birincil risk grubuna yerleşen Evde Hasta Bakım Teknikerlerine duyulan ihtiyaçda Evde Sağlık hizmetine duyulan ihtiyacla doğru orantılı olarak artış göstermiş olmakla beraber geleceğini kestiremediğimiz bir sürece girmiş olduğumuz şu günlerde ihtiyacın her gecen gün artacağınıda bizlere göstermiştir.

Evde Hasta Bakım Teknikerlerine istihdam oluşturulmalı

İçinde bulunduğumuz bu süreç göz önüne alındığında personel ihtiyacından doğabilecek sıkıntılar ve sağlık sisteminde meydana gelebilecek bir çöküşü önlemek adına alınan tedbirler kapsamında yapılan 18000 lik personel alımında 11 kişilik Evde Hasta Bakım teknikeri alımı yapmak alım sürecinin iyi işletilemediğini bizlere göstermiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye genelinde 770 birimle Evde Sağlık Hizmeti sunulurken Evde Sağlık Yönetmeliği gereği her ekipte en az 1 Evde Hasta Bakım Teknikeri bulunmalıdır ibaresi hiçe sayılarak 723 olarak belirlenmiş olan Evde Hasta Bakım Teknilerlerinin personel dağıtım cetveli olması gerektiği gibi ekip sayıları baz alınarak tekrardan düzenlenmesi elzem hale gelmiştir. Dernek yönetimi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda 770 evde sağlık biriminde hizmet veren ekip sayısının 2000’e yaklaştığı bilgisi elimizde mevcut olup bakanlığımızın PDC sayılarını Evde Sağlık Yönetmeliği doğrultusunda düzenleyerek yapılacak olan ilk alımda düzenlenmiş olan PDC sayılarına göre Evde Hasta Bakım teknikerlerinden istihdam oluşturması gerekmektedir.