Evde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Alevler 1 saatte söndürülürken ev zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde,

Kızılağaç Mahallesi Yalı Caddesi 3754 Sokak’ta iki katlı bir evin üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan Kerim Y. ve Serkan R. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan Kerim Y. ve Serkan R.’nin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Büyük çapta zarar oluşan evdeki yangının ilk incelemede elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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