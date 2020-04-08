Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde yemek ve pasta yapımı eğitimi alan aşçı adayları karantina günlerinde sosyal medya üzerinden mutfaklarına konuk olan eğitmenleri ile derslerine aralıksız devam ediyor.

Her gün kendi mutfaklarında birbirinden leziz pasta ve yemekleri öğrenip uygulayan kursiyerler aile bireylerine de ziyafet sunuyor.

Evde ziyafet var

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine geçici bir süre ara veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), tüm branşlarda eğitimlerini ilçe sakinlerinin evine götürüyor.

Yenimahalle’de 20 kurs merkezinde, 110 branşta, 300’e yakın öğretmen ile yıl boyunca ilçe sakinlerine meslek eğitimi ve hobi kursu hizmeti sunan YENİMEK, Corona virüsünün yayılımını engellemek amacıyla eğitimlerine internet ortamı ve sosyal medya hesaplarından devam ediyor.

Ahşap boyama, resim, çini işleme, bağlama, gitar, seramik, takı tasarımı, İngilizce, İspanyolca, Almanca, fotoğrafçılık, grafik tasarımı gibi birçok branşta alanında uzman hocalar eşliğinde eğitimlerin verildiği YENİMEK derslerini takip etmek isteyen vatandaşlar, YENİMEK İnstagram hesabından ve diğer sosyal medya platformlarından hazırlanan videoları takip edebiliyor. Yemek ve pasta yapımı kursuna katılan kursiyerler ise öğretmenleri ile kendi evlerinde yemek yapmanın keyfini çıkarıyor. Her gün farklı lezzetleri öğrenerek uygulayan aşçı adayları kendi karantinasını uygulayan hane halkına da birbirinden güzel sofralar hazırlıyor.

Yaşar “Vatandaş evinde keyifli vakit geçirsin”

Corona virüsü ile mücadelede vatandaşın evde kalmasının önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak eğitim, sanat, kültür ve spor etkinliklerinin tümüne ara verilmiştir. Evlerinde kalan vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmesi, gençlerimizin derslerinden uzak kalmaması ve spor yapmak isteyen ilçe sakinlerinin hareketsiz kalmaması için spor eğitmenlerimiz ve destek eğitim merkezi hocalarımız uzaktan eğitimlere devam ediyor. Bunun yanında binlerce kursiyere eğitim veren YENİMEK hocalarımız meslek edindirme ve hobi eğitimlerini internet ortamından ilçe sakinleri için gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız evlerinde kendini geliştirerek ve sıkılmadan vakit geçirsin düşüncesiyle belediye olarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu virüsten en zararla kurtulmamızın yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor” şeklinde konuştu.