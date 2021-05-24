Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için geçtiğimiz hafta Kösrelik köyünde gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu kez de Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerinde yaptı. Altınok, “Güzelyurt ve Sarıbeyler köylerimizde üretim yapan çiftçilerimize 87 bin 680 adet domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı yaptık.Tarımsal desteğimizi her geçen yıl artırmak için hem fide üretimi yapıyoruz hem de bunları ücretsiz olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz.” dedi.