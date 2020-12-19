Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi

Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 3 katlı binanın 2’nci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 9’uncu Dilek Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katından çıkan dumanı görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı dar sokağa sokmakta zorlandı. Ekipler, sokağa girmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada evin arka kısmında çıkan yangın büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan İlhan Özdemir (45), güçlükle dışarı çıktı. Annesi Şükriye Özdemir (70) ise evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen İlhan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, o sırada balkonda kurtarılmayı bekleyen Şükriye Özdemir’i balkonda kalması ve temiz hava alması için sık sık uyardı.

İtfaiye ekipleri yangına evin arka sokağından müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra yaşlı kadın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yangında evdeki bir kedi ise öldü.

‘NE OLDUĞUNU ANLAMADIM’

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan Şükriye Özdemir’i de kurtardı. Özdemir evden çıktıktan sonra, “Ben evdeydim, ne olduğunu anlamadım. Ev sahibiyim. İçeride benim dışımda kimse kalmadı. Mutfakta biraz işim vardı o sırada çıktı yangın” dedi.

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