Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı.

Hamidiye Mahallesi’nde Beyirken ailesinin oturduğu evde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Melahat Beyirken, yardım istedi. İtfaiyeye haber veren komşular, Melahat Beyirken’in çocukları Mücahit (1), Kerem Onur (3) ve Süreyya Beyirken’i (5) evden çıkardı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeş, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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