Evde bilinçsizce yapılan egzersizler kalıcı hasarlara neden olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Pandeminin ilk aylarında bulaş riski nedeniyle kapatılan, sonrasında ise mesafeli yaklaşılan spor salonlarının yerini mobil uygulamalar almaya başladı.Vücut geliştirme antrenörü Mesut Ertüzün, “Eğitimcilerin gözetmenliği olmaksızın bilinçsiz yapılan her egzersiz, kas yırtılmalarından kalça yaralanmalarına, kimi zaman da kalıcı hasarlara neden olabilir” uyarısında bulundu.

Aralık 2019’da ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı sararak 2020 boyunca gerek ekonominin gerekse sosyal hayatın dengelerini kökten değiştiren koronavirüs salgını, global ölçekte bir dijitalleşme süreci başlattı. Yalnızca sektörler değil, günlük yaşamdaki rutinler de dijital ortamlara taşınırken bunların başında spor faaliyetleri geldi. Özellikle spor salonlarının salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ilk işletmelerden biri olması, dünya genelinde insanları sağlıklı yaşam rutinlerine evlerinde devam etmeye yöneltti. Bu durum, sağlık ve fitness’a yönelik mobil uygulamaların kullanımını da artırdı. Visual Capitalist tarafından yapılan bir araştırmaya göre sağlık ve fitness uygulamalarının indirme oranları, dünya çapında yüzde 46 arttı. Buna karşın pek çok spor salonu online sınıflar açarak fitness eğitimlerini sürdürmeye devam etti, bireysel fitness eğitmenleri ise online danışmanlıklar vermeye başladı.

“EGZERSİZ PROGRAMLARI KİŞİYE ÖZEL OLARAK HAZIRLANMALI”

Mevcut tabloyu değerlendiren vücut geliştirme antrenörü Mesut Ertüzün, gerçek eğitmenler olmaksızın sağlık ve fitness mobil uygulamaları eşliğinde yapılan egzersizlerin, uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Ertüzün, “Akıllı telefonlara indirilen uygulamalar, kişiye özel fitness programı adı altında sundukları programları, genellemeleri baz alarak yaparlar. Oysa her insanın vücut ve kas yapısı, yağ oranı, beslenme şekli ve hareket kabiliyeti farklıdır. Dolayısıyla programların kişiyi birebir tanıyarak, geçmişteki sağlık sorunlarını ve çeşitli tetkiklerini göz önünde bulundurarak hazırlanması gerekir. Aksi halde bilinçsiz yapılan her egzersiz, kas yırtılmalarından kalça yaralanmalarına, kimi zaman kalıcı dahi olabilecek hasarlar bırakabilir. Bir diğer deyişle mobil uygulamalar, alanında uzman fitness eğitmenlerinin yerini tutamaz” diye konuştu.

EVDE GÜVENLİ SPOR İÇİN UZAKTAN FİTNESS DANIŞMANLIĞI ALMAK MÜMKÜN

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının 2021’de de hayati önem taşıyamaya devam edeceğini vurgulayan Mesut Ertüzün, pandemi şartlarında evde spor yapmak isteyenlerin uzaktan fitness danışmanlığı ile pek çok riskin ortadan kaldırılabileceğine de dikkat çekti.

Ertüzün, “Özellikle pandemi sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve spor yapmak hiç olmadığı kadar önemli hale gel-di. Ancak bulaş riski nedeniyle tüm bunları evlerinde kalarak yapmak isteyenlerin bu kez daha farklı riskler aldığını görüyoruz. Bu durumun önüne geçmek için vücut geliştirme antrenörü olarak uzaktan fitness danışmanlığı hizmeti vermeye başladım. Bu kapsamda tamamıyla kişiye özel olarak hazırladığım antrenman programını evlerdeki ekipmanlara göre ekipmanlı veya ekipmansız olarak planlıyor, planı ise kişinin doldurduğu detaylı form üzerinden oluşturuyorum. Akabinde uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme programı ile hareketlere dair videolar, canlı bağlantı ile yönlendirme ve 7/24 telefon üzerinden danışmanlık desteği içeren kapsamlı bir programa başlıyoruz. Amacım, spor salonlarına giderek risk almak istemeyen veya ihtiyaç duydukları birebir danışmanlık desteğini salonlarda almakta zorlanan herkesin yanlış beslenme yöntemlerinin ve egzersiz tekniklerinin yaratacağı sağlık risklerini almadan evinde güvenle spor yapabilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.