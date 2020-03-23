Koronavirüs salgınında en riskli grup olarak kabul edilen yaşlı, bakım hastası veya kronik hastalığı bulunan kişilerin ekstra korunması gerektiğini belirten Evde Bakım Hizmetleri Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, “15 milyona yakın diyabet hastası, 4 milyon KOAH hastası, 500 bine yakın Alzheimer ve 500 bine yakın da yatağa bağımlı hastanın bulunduğu ülkemizde, Covid-19 salgınıyla beraber evde bakım kriterleri de değişmek zorunda. Hasta yakınlarının bu dönem ekstra dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’de evde sağlık hizmetleri hem Sağlık Bakanlığı, hem de ruhsatlı ve kriterlere uygun bir şekilde profesyonel evde bakım hizmeti veren özel kurumlar aracılığı ile yapılıyor. Koronavirüs salgınının başlamasıyla beraber evde bakım hastalarının pek çok ihtiyacı için hastaneye ulaşmaları zorlaşsa da Sağlık Bakanlığı ve özel kurumların evde sağlık hizmetleri rutin olarak devam edecek. Ancak hasta ve yakınlarının bu konuda endişeler yaşadığını anlatan Medical Center Evde Bakım Hizmetleri Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, “100 yıldır ilk defa insanların gündeminde, her gün devam eden ve ne kadar süreceği belli olmayan bir sağlık problemi var. Ülkemizde 15 milyona yakın diyabet hastası, 4 milyon KOAH, 500 bin Alzheimer, 500 bine yakın da yatağa bağımlı hasta Covid-19 açısından en büyük risk grubu olan bireyler. Artık hastaneye götürmek daha da zorlaştı. Aileler sadece süreci yönetmekle ilgili ihtiyaçları, hastanın risklerinin tekrar belirlenmesi için profesyonelleri arayabilirler. Örneğin ekstra besin takviyesi almaları gerekir mi, ister kamu, ister özel kurumların evde bakım hizmetlerine mutlaka danışılmalı. Belki bir hekim muayenesi olabilir, belki bir telefonla danışma olabilir; bu hastalar çok fazla et tüketemediği için B vitamini ihtiyacı duyabilirler, özellikle B12 vitamini, sürekli enflamasyon (yangı) durumu olduğu için enfeksiyona direnç kazanmaları için C vitamini ihtiyacı olabilir. Çok fazla güneş görmedikleri için D vitamini gerekebilir. Hekim tavsiyesi ile bunlar belirlenmeli. Yatağa bağımlı hastanın ayda bir kere mutlaka idrar tetkikinin yapılması gerekir” dedi.

