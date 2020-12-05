Evcil hayvan sahipleri can dostlarını dışarı çıkardı/ Ek fotoğraflar

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Esenler’de 30 bin TL’lik tekstil hırsızlığı kamerada
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) Esenler’de bir tekstil atölyesine giren maskeli 5 hırsız satışa hazır halde paketlenmiş 30 bin lira değerindeki tekstil ürünlerini çaldı. Hırsızlık...
Çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de bir marketin önündeki üstü örtülü tezgahtan karpuz çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı, geçtiğimiz...
Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı
Can ÇELİK-İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısı tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Barış Göl (40), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...
Türk gemisine hukuksuz arama soruşturmasında FETÖ incelemesi
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) – ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türk bayraklı Roseline-A isimli geminin, Türkiye tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen, uluslararası mevzuata aykırı şekilde açık...