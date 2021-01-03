Ev yandı, 90 yaşındaki sahibi öldü

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Hüseyin Yılmaz (90), hayatını kaybetti.

İlçenin Kalınçam Mahallesi’nde Hüseyin Yılmaz’ın yalnız yaşadığı evde saat 00.30 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen Hüseyin Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Yılmaz’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI