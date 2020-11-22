Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir evden 2 bin euro, 500 dolar para ile 2’si tam, 4’ü yarım, 10’u çeyrek altın ve 3 ayrı iş yerinden 1 bilgisayar, 1 projektör, 1 jeneratör ile 2 bin TL çalan İshak A. ve bir iş yerindeki 4 buzdolabından söktüğü motorları ve demir kapıları çaldığı belirlenen Ekrem O., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’ndeki müstakil bir evden 2 bin euro, 500 dolar para, 2’si tam, 4’ü yarım, 10’u çeyrek altın ile 3 ayrı iş yerinden 1 bilgisayar, 1 projektör, 1 jeneratör ile 2 bin TL para çalan şüphelinin, İshak A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için adresine baskın yapan ekipler, İshak A.’yı iş yerlerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Şüpheli İshak A., çaldığı paralar ve bozdurduğu altınları harcadığını öne sürdü.

Polis, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’ndeki bir iş yerindeki 4 buzdolabından söktüğü motorları ve demir kapıları çaldığı belirlenen şüphelinin ise Ekrem O. olduğunu tespit etti. Hırsızlığın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Ekrem A.’ya, geçtiğimiz günlerde yakalanıp, tutuklanan Alican Y.’nin yardım ettiği öğrenildi. Şüpheli Ekrem O., Özgür Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İshak A. ile Ekrem O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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