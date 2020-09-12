Ev ve ağaçlara dadanan tırtıllar,çiftçinin kabusu oldu

Rize’nin Pazar ilçesinde sayıları giderek artan, dadandıkları meyve ağaçlarının yapraklarını yiyerek kurumasına neden olmasının yanı sıra evlere kadar da ulaşan tırtıllar, yöre halkını endişelendiriyor.

Yöre sakinleri, çoğalan tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyünde tarım arazilerinde sayıları her geçen gün artan tırtıllar, yöre halkını korkutuyor. Tırtıllar, dadandıkları özellikle meyve ağaçların yapraklarını yiyor, ağ da ördüğü ağaçların kurumasına neden oluyor. Yöre sakinleri, evlerine kadar da ulaşan tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.



‘KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ’

Bahçelerden evlere kadar gelen tırtılların kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Havva Dursun Diğer zararlı kelebekle mücadele ediyorduk, şimdi bu tırtıllar çıktı. Kapı pencere açamıyoruz, evlerin içine girecekler diye korkuyoruz dedi.

Yöre sakini Medine Hafızoğlu Ağaçlardan başladı sebzelerimize kadar her şeyi kuruttu, artık evimizin içine kadar girmiş durumda. Zor durumdayızö derken, İbrahim Metin Atasaral da Geçen yıl dut ağacında küçücük bir yerde fark ettik. Bu yıl ise tüm ağaçları sardı. Acı olan ceviz yaprağına kadar sarmış durumda. Çaya zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz bazı ilaçlama çalışmaları yapıyoruz ama yetkililerin durumla ilgilenmesini istiyoruzö diye konuştu.

ÇAYA ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Ziraat Mühendisi Mustafa Atasaral ise önlem alınması çağrısında bulunarak, Halktaki korku bu tırtılların çaya zarar vermesi. Yetkililerden yardım bekleniyor. Lokal uygulamalarla bu sorunla başa çıkılamıyor. Özellikle larva döneminde zararlı oluyor. Önlem alınması gerekiyorö dedi.