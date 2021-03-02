Ev sahibini tabancayla başından vurup kaçan hırsız yakalandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde evine hırsızlık için girdiği Murat Oktay’ı (33), yaşanan arbedede tabancayla başından vurarak ağır yaralayıp, kaçan H.K. (36), jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında bacağında çatlak olduğu ve hastaneye gidip alçıya aldırdığı belirlendi.

Gazipaşa’ya bağlı Hasdere Mahallesi’ndeki Rıfat Oktay’ın evine giren hırsızlık şüphelisi, içerideki 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken, içeride uyuyan Yaşar Oktay’ın oğlu Murat, duyduğu sesler üzerine ışığı açıp evi kontrol etti. Bunun üzerine şüpheli dışarı çıkıp kaçmaya başladı, Murat Oktay da peşine düştü. Murat Oktay ile yakaladığı şüpheli arasında evin önünde arbede çıktı. Bu sırada şüpheli yakındaki tabancayla Murat Oktay’a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların başı, sırtı ve bacağına isabet ettiği Murat Oktay ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçtı.

Silah sesine uyanan ailesi dışarı çıktığında Murat Oktay’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Oktay Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Murat Oktay buradan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edildi.

HASTANEYE GİDİP, BACAĞINI ALÇIYA ALDIRMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yüksekten atlama sonucu bacağında çatlak oluştuğu ve bu nedenle dün sabah Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne geldiğini ve bacağına alçıya aldırdığını belirleyen jandarma ekipleri, H.K.’yi yakalamak için harekete geçti. Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı H.K., dün saat 14.30 sıralarında yakalanarak, gözaltına aldı. Mağdur tarafından da teşhis edilen H.K., jandarmadaki işlemlerinden sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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